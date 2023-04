Si sente spesso dire: "In Italia non c'è uno stile di gioco, si fa soltanto catenaccio". Falso. Se nel mondo del pallone sono passate alla storia definizioni come "stile danubiano", "stile olandese", "...Sì perché nel primo anellola porta dove abbiamo il biglietto c'è gente che spintona a ...anche a una prestazione immacolata di Rodrigo Rey in porta e una serie di tackle eroici dei. ......i miglioridella Serie A. Stasera sforna un'altra prestazione di alto livello fino al 90 quando per un'incomprensione con Maignan rischia la frittata. Hernández 6,5 - Partita attenta

Dietro ai difensori spunta il "libero": nasce il calcio all'italiana La Gazzetta dello Sport

È il ruolo simbolo della nostra scuola il cui motto è prima non prenderle. Ci han sempre chiamati catenacciari, ...Ecco i facts relativi alla Top 11 della quinta giornata delle Poule scudetto e salvezza della Serie A Femminile TIM: Laura Giuliani: Il portiere del Milan è secondo in questa ...