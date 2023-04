Di chi la schiava Cristina Scuccia | accusa infamante | caos a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Non sono ladi nessuno". A parlare è, l'ex Suordi The Voice, che in una settimana all'Isola dei famosi pare aver già capito le dinamiche (perverse, non religiosamente parlando) di un reality. L'ex religiosa è forse la protagonista più attesa dello show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: ha deciso di non indossare bikini, per la delusione dei telespettatori più curiosi (e maliziosi) ma è già entrata nella centrifuga delle polemiche e dei veleni. Una delle naufraghe, Nathaly Caldonazzo, l'ha tirata pesantemente in ballondo la modella Helena Prestes: "Ha schiavizzato, che sta sempre appresso a lei". Parole piuttosto pesanti che la, invitata dalla Blasi a replicare e difendersi, ha rispedito ...