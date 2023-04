Detenuto morto d’infarto a Poggioreale | due medici indagati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Napoli ha concluso le indagini sulla morte di Luigi Perrone, ildi 56 anni deceduto il 18 settembre 2022 a causa di un infarto in una cella del reparto Livorno del carcere napoletano di. Il sostituto procuratore Francesca Falconi ha inviato un avviso di chiusura indagine ai duedel carcere che erano in servizio il 17 e il 18 settembre di quell’anno, contestando a entrambi l’omicidio colposo. Secondo quanto emerso dalla consulenza, redatta dai tre consulenti nominati dagli inquirenti, i duenon si sarebbero accorti che Perrone aveva un infarto in corso, sebbene ne stesse manifestando tutti i sintomi. I due, la notte tra il 17 e il 18 settembre e la giornata del 18 settembre si limitarono a somministrare al ...