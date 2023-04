“Derisi sul treno perché di origini cinesi” | è un caso il video che accusa di razzismo tre ragazze E le loro Università rispondono pubblicamente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È diventata unla-denuncia pubblicata su Tiktok dalla regista statunitense di origine pakistana Mahnoor Euceph. La regista ha denunciato che, mentre era in viaggio con il suo fidanzato e la madre di lui, di origine cinese, e il padre di lui, tutti statunitensi, ha incontrato sultreche hanno avuto “atteggiamenti razzisti palesi“. “Il 16 aprile – scrive Euceph – Ero suldal Lago di Como a Milano con il mio ragazzo per metà di origine cinese, la sua mamma, di origine cinese e il suo papà bianco. Io sono pakistana e siamo tutti cittadini americani. Ho notato questesedute di fronte a noi che mi fissavano e ridevano e parlavano italiano. All’inizio le ho ignorate – si legge – Poi le ho fissate, non si sono fermate. Quindi ho informato il mio ...