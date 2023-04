Derby Scudetto | Napoli si prepara alla festa con il divieto per auto e moto

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il piano per-Salernitana? La prospettiva è di realizzare un’area didi accesso e di transito ai veicolirizzati. L’area sarà estesa per gran parte della città, per evitare che venga garantito l’ordine e la sicurezza dei pedoni che vorranno festeggiare”. Lo ha detto a Radio Punto Nuovo Antonio De Iesu, assessorePolizia Municipale eLegalità del Comune di. “I flussi sono già potenzialmente insostenibili per la vivibilità della città – ha detto De Iesu – quindi dobbiamo prevenire e non permettere a migliaia didi affollare le vie del centro. Speriamo che questo evento eccezionale non venga guastato dai soliti luoghi comuni, ma anzi che si possa dare un esempio totale a tutto il ...

Slitta la decisione sul possibile cambio di data delcampano tra Napoli - Salernitana . La riunione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive ...La partita che potrebbe assegnare lo...Ild'Italia anche stavolta sarà uno spettacolo. Non conta se sarà il quarto della stagione e ...c'è l'accesso alla finale di Coppa Italia e non un trofeo o tre punti determinanti per lo, ...Per oggi Napoli - Salernitana resta in calendario sabato alle 15. La decisione sull'eventuale rinvio dela domenica, che potrebbe assegnare loal Napoli (sempre che la Lazio non vinca a Milano), sarà presa domani. La riunione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha ...

Repubblica - ADL in Svizzera, proverà a tornare per il derby scudetto con la Salernitana Tutto Napoli

Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1, durante la trasmissione 'Palla al Centro', l'ex bianconero Mark Iuliano definisce il pareggio della gara d'andata di semifinale ...Come rivela Il Mattino, Un gruppo di tifosi di Vomero e Chiaia vorrebbe portare sul Vesuvio un immenso numero di fumogeni bianchi, rossi e verdi da portare in ...