(Di mercoledì 26 aprile 2023) MILANO –Italiana annunciano oggi un nuovo grande obiettivo delladi raccolta fondi avviata per contrastare lae donare cibo alle persone e famiglie più bisognose, nell’ambito dellaglobale “Full Life” lanciata nei mercati in cui la piattaforma è presente. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni della, i clienti italiani dihanno la possibilità di continuare a donare attraverso l’App, utilizzando la nuova funzione tecnologia che permette di arrotondare il conto al momento del pagamento e donare la differenzaItaliana. Da ottobre ad oggi, attraverso l’App, sono stati raccolti ...

, Food Racers, Just Eat e Glovo sono solo alcuni dei nomi delle principali piattaforme di ...e dedizione ai potenziali futuri esercenti che decideranno di contattarlo per una... ma poi sulla manualità e sulla riproducibilità dei campioni abbiamo avuto ladi ... con tanto di fuochi d'artificio Secondola pizza continua ad essere uno dei piatti più ...Tra i servizi al consumatore il rafforzamento dellacommerciale cone UPS per la speda a domicilio, il servizio di pagamento bollette e la possibilità di utilizzo dei buoni ...

Deliveroo, in collaborazione con la Croce Rossa, lancia campagna per il contrasto alla povertà alimentare L'Opinionista

C'è un genere che stimola l'appetito più di tutti: il giallo. E come accompagnarne la lettura Ecco le risposte degli italiani ...