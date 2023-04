Delegazione del Comune di Benevento alla celebrazione religiosa per San Giorgio Martire

...l'impegnosuo governo per il cammino di riforme intraprese per rispettare i parametri comunitari". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una......valore fondamentale per tutti i Paesimondo che credono nella libertà dei popoli e delle persone". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una......all'incontro il vice presidenteConsiglio dei ministri il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. "L'Italia - ha detto Mattarella alla...

Confcommercio Savona, Daniele Ziliani nominato presidente della delegazione del Ponente SavonaNews.it

Così Andrew Wyckoff, Direttore Scienza Tecnologia e Innovazione dell’OCSE, commenta a Parigi, il 14 aprile scorso, i lavori della giornata dedicata alla ricerca italiana nel mondo, organizzata dalle ...Il Capo dello stato incontra i ministri arrivati da Kiev: “Serve una pace che rispetti l'integrità territoriale" ...