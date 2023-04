Decreto Pnrr | approvato dal Parlamento Cosa contiene? Le misure aggiornamento 26 APRILE

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ultime notizie Oggi parliamo delle ultime sul, piano nazionale di rilancio e resilienza: la Camera approva il provvedimento con 171 voti a favore (112 i contrari, 14 gli astenuti, tutti concentrati nel Terzo Polo).il testo di legge? Tecnologia, energia ma anche raggio d’azione della Presidenza del Consiglio nella gestione dei fondi del Piano: una panoramica dellepreviste. Pensioni: in arrivoLavoro, nuove finestre per precocidal? Le: la Camera approva con larga maggioranza il ...

Parla Meloni Finalmente ilsulla nuova governance delè legge. Ora bisogna far funzionare la nuova 'macchina' delvoluta del ministro Fitto. Sei mesi di attesa per questo ...Valori da 1,2 miliardi a 381 milioni, via libera del Senato alche rivede la governance Ilha al suo interno molte norme che interessano tra l'altro il settore energetico e ......che in questo Paese vige una Costituzione per cui la norma dello stato è più importante del...Firenze dedicata al rifacimento dello stadio dopo la bocciatura di 55 milioni di euro di fondi...

Il Decreto Pnrr 3 ora è legge: riepilogo delle novità per le rinnovabili Qualenergia.it

I guai sui finanziamenti di Bruxelles non si risolvono con gli assumifici e gli svuota cassetti. Appunti di Assonime su come far funzionare il decreto sulla nuova governance voluto da Fitto ...Digitalizzazione e Qualificazione. Due aspetti a cui attuazione consentirà di affermare che la scommessa sul nuovo Codice dei contratti è stata vinta ...