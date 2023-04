Décolletée | sandali e pump si distinguono per linee eleganti | colori delicati e un’anima high-tech

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Stile e comfort: sono questi i punti di forza che contradle scarpe della collezione Geox primavera estate 2023.pensati proprio per rendere ogni look unico e speciale, senza rinunciare alla comodità al benessere del piede. Anche le calzature piùe femminili, infatti, non rinunciano alle caratteristiche che hanno reso il brand leader del settore, ovvero traspirabilità, termoregolazione e impermeabilità. In questo caso vengono unite a un design accattivante e a una palette cromatica irresistibile, ideale per la bella stagione. Con il ritorno ai normali ritmi e orari d’ufficio, si è fatta avanti anche la voglia di ricominciare a vestirsi in modo curato ed elegante. Con un abbigliamento adeguato, ma anche con la scelta degli accessori perfetti per ...

Mettono adrenalina a tutto il look. Protagoniste brillanti, giocose, vertiginose e, perché no, sfacciate. Sono le scarpe di sei nuovi bran d dalla personalità audace. Chunky o ladylike, per tutti i ...Infradito dal plantare peluche, stivali di shearling,di mongolia edi cavallino. Le superfici furry vanno per la maggiore e colpiscono al cuore proprio per il loro effetto ...Per non ottenere l'effetto out of date sono sconsigliate le classiche ballerine e. ... saranno perfetti i. Flat o con tacco a stiletto, cercando di evitare le mezze misure. ...