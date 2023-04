Debutta in Norvegia l’F-150 Lightning 100% elettrico

(Di mercoledì 26 aprile 2023) COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ford F-150, la versione elettrica del pickup iconico più venduto d’America, sta per arrivare in Europa. L’Ovale Blu ha infatti scelto lacome primo mercato per introdurre il pluripremiato veicolo a livello globale. I clienti del mercato più avanzato al mondo per quanto riguarda l’adozione di veicoli elettrici, sono i primi al di fuori degli Stati Uniti e del Canada a poter acquistare un numero limitato di speciali F-150Lariat Launch Edition. L’avvio delle vendite infa seguito alla grande richiesta da parte dei consumatori di tutto il Paese. In un Paese dove circa due terzi di tutti i nuovi veicoli sono dotati di trazione integrale per affrontare le condizioni di guida più difficili, le possibilità senza precedenti che l’F-150 ...

