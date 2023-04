De Siervo in Brasile | “La Serie A è tornata al vertice dello sport mondiale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Riparte dalil road show della LegaA. Dopo Abu Dhabi, si fa tappa ora a San Paolo, in un paese in cui il calcio italiano è amatissimo. L’amministratore delegato della LegaA, Luigi De, ha presentato uno speech dal titolo ‘Calcio is back’ e ha illustrato la crescita dellaA: “Calcio is back non è soltanto uno slogan, significa che il calcio italiano è finalmente tornato alnon solo per i risultati dei suoi club, ma complessivamente come prodotto di intrattenimento globale. Negli ultimi quattro anni abbiamo migliorato il prodottoA per renderlo più accattivante e per posizionarlo dal punto di vista delle riprese “live” al livello dei più importanti ...