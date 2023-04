De Siervo | «Il calcio italiano è tornato al vertice come prodotto di intrattenimento globale»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’amministratore delegato della Serie A è in giro per il mondo per promuovere ilall’estero in vista del nuovo bando per l’assegnazione dei diritti tv. L’ultima tappa di Deè stata il Brasile, a San Paolo dove era in corso lo Sports Summit. Deha portato con sé un discorso sulla scia dello slogan “is back” alla platea di addetti ai lavori, media, broadcaster e fondi. Il nuovo bando per i diritti tv avrà una durata di 5 anni e questo potrebbe essere un punto favorevole alla Serie A. Nel suo lungo intervento Deha dichiarato: «is back non è soltanto uno slogan, significa che ilè finalmentealdello sport mondiale non solo ...