De Siervo | «Il calcio italiano è finalmente tornato al vertice dello sport mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato ospite allos Summit a San Paolo. Le dichiarazioni Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato ospite allos Summit a San Paolo. PAROLE – «is back non è soltanto uno slogan, significa che ilalnon solo per i risultati dei suoi club, ma come prodotto di intrattenimento globale. Negli ultimi quattro anni abbiamo migliorato il prodotto Serie A per renderlo più accattivante. I successiivi delle nostre squadre in Europa confermano la Serie A come il campionato di ...