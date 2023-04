DAZN lancia una nuova offerta esclusiva per i nuovi iscritti

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è la piattaforma di riferimento per tutti gli amanti dello sport. Il servizio mette a disposizione contenuti d’eccezione riguardanti una vasta moltitudine di discipline. Non è solo il calcio a primeggiare, ma sono molto apprezzate anche le partite di basket, le gare ciclistiche e anche le competizioni di tennis. Questo periodo è particolarmente favorevole per coloro che stanno pensando di abbonarsi al servizio. Esso, infatti, hato un’molto speciale. Abbonati subito aper usufruire di un’, disponibile una vantaggiosaper iha deciso di deliziare iutenti con un’imperdibile. ...

Il Comune di Amalfiun'app per conoscere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi pubblici della ... ipotesi co - esclusiva Sky -e una partita ad Amazon 24 Aprile Zerottonove.. *** Nun te preoccupa`, guaglione: ce sta o Napule fore, striscione della Curva del Milan. @duppliDallo studio di, interviene Francesco Totti che fa i complimenti a Mourinho e si dice fiducioso in vista del finale di stagione tra campionato ed Europa League.

DAZN sconto abbonamento: come attivare la nuova offerta Calcio e Finanza

Promo DAZN Standard, 50% di sconto per i primi 4 mesi valida fino al 1 Maggio, Da oggi martedi 26 Aprile 2023 e fino a lunedì 1 maggio 2023 è possibile attivare DAZN al 50% di sconto per 4 mesi, 19,99 ...Mourinho, pochi minuti prima della sfida della Roma contro l’Atalanta il tecnico ha lanciato una frecciatina ad Immobile parlando di Dybala Ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida tra la Roma ...