Dani Alves | c' è una svolta | parla il cugino della presunta vittima

C'è una testimonianza che potrebbe cambiare il destino di. Il terzino brasiliano, ex Juventus e Barcellona, è accusato di violenza sessuale , si è dichiarato innocente e aspetta novità, lasciando che sia il proprio avvocato, Cristóbal Martell, a ...Commenta per primo Sono stati dei mesi complicati per Joana Sanz , l'ormai ex moglie di. Il brasiliano è in stato di arresto a causa di un presunto stupro che avrebbe commesso in una discoteca di Barcellona. Naturale che Joana, dopo averci pensato a lungo, abbia chiesto di ...La modella dimentica. La dolce dedica di Joana Sanza a Sandra Tabarés Joana Sanz sembra aver ritrovato il sorriso e la felicità. L'ex moglie di(quest'ultimo in carcere dal 20 gennaio con l'accusa di ...

Dani Alves soggetto inaffidabile, pericoloso e a rischio fuga: nuovo ... Fanpage.it

Il legale dell'ex terzino della Juventus ha presentato un video con immagini legate alle telecamere della discoteca e non solo ...La decisione del Tribunale di Barcellona conferma la linea di condotta verso l’ex calciatore brasiliano, accusato di stupro ...