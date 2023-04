Da domani al cinema “Amusia” e “Can che abbaia non morde”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Opera Prima di Marescotti Ruspoli interpretata da Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Fanny Ardant e Maurizio Lombardi. IN SALA DAL 27 APRILE DISTRIBUITO DA 102 DISTRIBUTION, PRESENTATO IN CONCORSO AL BIF&ST NELLA SEZIONE PANORAMA INTERNAZIONALE Esce in sala dal 27 aprile, distribuito da 102 Distribution, “”, opera prima di Marescotti Ruspoli, con Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Fanny Ardant e Maurizio Lombardi. Già vincitore del premio del pubblico al Tallinn Black Nights Film Festival,è stato recentemente presentato al Teatro Petruzzelli di Bari nell’ambito del Bif&st, in concorso nella sezione Panorama Internazionale. Il film è prodotto da UMI Films in collaborazione con Rai, con il contributo del MIC, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso ...