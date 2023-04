(Di mercoledì 26 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo creato una soluzione chee immodificabilità a qualunque contenuto. Ogni dato acquisito con la nostra tecnologia è perfettamente analizzato e corrispondente a tutte le caratteristiche che servono per garantire: il dato viene analizzato nel profondo, sia dati che metadati, e certifichiamo non solo il contenuto, ma anche il contesto dell'acquisizione come la geolocalizzazione, l'indirizzo ip e altri dati. Non appena riusciamo a garantire che il contenuto sia autentico, lo notarizziamo utilizzando la firma digitale, il mark temporale, il blockchain e altre tecnologie, in modo tale che non si possa più modificare”. In un'intervista all'Italpress, Fabio Ugolini, CEO e Co-Founder di TrueScreen, l'app che consente di certificare qualsiasi file multimediale acquisito con smartphone ...

Cybersecurity, un'app garantisce l'autenticità dei contenuti digitali ... Italpress

In un'intervista all'Italpress, Fabio Ugolini, CEO e Co-Founder di TrueScreen, l'app che consente di certificare qualsiasi file multimediale acquisito con smartphone o tablet, attribuendogli valore