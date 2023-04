Cusano Mutri | giornata plastic free per la giornata della terra | buoni i risultati

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno 23 aprile pressosi è tenuta la passeggiata ecologica organizzata dain occasioneha partecipato a evento nazionale con due giornate, impegnando tutti i territori. Insieme ai volontari abbiamo raccolto i rifiuti e soprattutto laa abbandonata. “Ringrazio il comune le associazioni – ha dichiarato Immacolata Petrillo – come referente dimi sto impegnando a fare passeggiate ecologiche con la speranza che in futuro ci sia più partecipazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

