Curling | l’Italia batte anche la Corea del Sud ai Mondiali di Curling doppio misto Rimane accesa la speranza dei play off

torna al successo nei Mondiali didoppio misto a Gangneung, battendo 8 - 6' Olanda nella sesta giornata del round roubin. Si tratta di un successo di enorme importanza per gli ...Sta per terminare'attesa per- Corea del Sud , partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali dimisto 2023 , in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, dopo ...Di seguito,'orario e le informazioni per seguire in diretta la partita- Olanda della rassegna iridata 2023 di doppio misto di. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DELL': ...

Curling, Mondiali doppio misto: l'Italia doma l'Olanda e resta in corsa ... FISG