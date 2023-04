Cuneo fiscale 2023 | taglio di 4 punti in busta paga dal 1° maggio Le novità

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Arriveranno il 1°con il Decreto Lavoro le istruzioni sul nuovoal, annunciato con DEFapprovato dal governo e destinate a introdurre una nuova sforbiciata alle tasse e ai contributi in, a vantaggio dei lavoratori. Politica inaugurata dall’ex governo Draghi e portata avanti dall’esecutivo Meloni. Il nuovoarriverà con il prossimo decreto, annunciato da Palazzo Chigi nella nota stampa sul contenuto del documento di economica e finanza. Si legge: “si opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione. Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente ...

Ancora una settimana. Poi, nel corso del annunciato simbolicamente per il che comprenderà anche un nuovo taglio dele l'addio al decreto legge Dignità, il governo renderà noto il destino del . Al momento però è impossibile stabilire con certezza che tipo di riforma ridimensionerà la misura simbolo del ...Per questo avremo bisogno dell'aiuto del Go - verno a sostenere la partita salariale e quindi dell'abbattimento dele della detassazione de - gli aumenti contrattuali, per esempio'. La ...Obiettivi della premier: annunciare un nuovo taglio delsulle retribuzioni fino a 35 mila euro lordi; smontare il decreto legge Dignità, rendendo più facile per le imprese assumere a ...

Cuneo fiscale, record italiano Aumentate le tasse sul lavoro QUOTIDIANO NAZIONALE

Gli alberghi sono già pieni di prenotazioni, con i prezzi che stanno iniziando a volare in vista della partenza ufficiale della stagione. Ristoranti, bar, hotel, centri per il divertimento ...Risulta davvero conveniente per i lavoratori dipendenti optare per il bonus contributivo invece che andare in pensione Scopriamolo.