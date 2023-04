Cuadrado colpito da un accendino in Juve-Napoli | la reazione e il paragone con il caso Alemao

Il primo squillo della partita è arrivato all'11' quando un tiro centrale diha chiamato ... solo in mezzo all'area hadi testa trovando però la presa del portiere juventino. A otto ...Due azioni consecutive, e in mezzo c'è il rigore richiesto daNel secondo tempo queste ... fino al punto da sfiorare il gol decisivo " un suo tiro deviato hail palo esterno alla ...Il primo squillo della partita è arrivato all'11' quando un tiro centrale diha chiamato ... solo in mezzo all'area hadi testa trovando però la presa del portiere juventino. A otto ...

Cuadrado colpito da un accendino in Juve-Napoli: la reazione e il ... Calciomercato.com

Del fatto che Juan Cuadrado con la sua simulazione in area di rigore del Napoli, alla quale ha aggiunto una 'sosta' senza rientrare in marcatura su Raspadori, abbia causato la sconfitta della Juventus ...Juan Cuadrado Juventus. In un video poi circolante sul web, si può chiaramente notare come il colombiano ex Chelsea venga colpito da un accendino, mentre si apprestava a battere un calcio d’angolo. Il ...