Cristina Scuccia ha un segreto all’Isola? Vladimir Luxuria | “Altri motivi per cui ha lasciato il velo…”

(Di mercoledì 26 aprile 2023)ha sorpreso tutti annunciato la sua decisione di lasciare l’abito religioso. L’ex suora si è a lungo raccontata a Verissimo prima di lanciarsi dall’elicottero ed approdaredei Famosi 2023 in qualità di naufraga. Qui, già nei primi giorni ha affrontato in maniera libera alcuni periodi delicati della sua vita ma a quanto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sta attirando quasi tutta la curiosità dei telespettatori de ' L'isola dei famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L'ex vincitrice di 'The Voice of Italy' ha ...Durante la puntata del 24 aprile de ' L'isola dei famosi ',ha deciso di mandare al televoto la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini . L'ex suora, senza in realtà aver ricevuto nessuna accusa in merito, smentisce di aver ...La nuova edizione dell' Isola dei Famosi è iniziata da una sola settimana e sono già tante le indiscrezioni che stanno circolando sui vari protagonisti del cast. Seè finita al centro del gossip per la compagna che avrebbe in Spagna (una relazione mai ufficializzata dalla diretta interessata), la conduttrice Ilary Blasi sta facendo parlare per ...

Cristina Scuccia "Di chi è schiava": accusa infamante, caos a Mediaset Liberoquotidiano.it

Cristina Scuccia ha un segreto all’Isola Vladimir Luxuria insinua il dubbio: “Altri motivi per cui ha lasciato il velo…”.La donna fa una clamorosa rivelazione: “Vorrei diventare mamma ma è difficile” Negli ultimi mesi Cristina Scuccia ha deciso di ...