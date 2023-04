Cristina Scuccia | che si è liberata del fantasma di Suor Cristina

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo aver vinto The Voice ed essersi spogliata dei voti, la ragazza siciliana ha scelto di sbarcare all'Isola de famosi scontrandosi con il pregiudizio del pubblico. Ma, alla fine, ha avuto ragione lei

Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo velenosissima contro: "È la schiavetta di Helena". È già alta la tensione tra L'articolo Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo al veleno su: "Schiavetta di Helena" proviene da True ...La 53enne non va d'accordo con, troppo vicina, a suo parere alla Prestes . " E' la schiavetta di Helena! " , tuona contro l'ex suora . Nathaly non vede di buon occhio l'alleanza tra ...All'Isola dei Famosi l'ex suorasi è confidata con gli altri naufraghi e ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata. A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, l'ex suora...

"Io vergine Il mio ex ragazzo...". L'ex suor Cristina senza freni all'Isola dei famosi ilGiornale.it

Dopo aver vinto The Voice ed essersi spogliata dei voti, la ragazza siciliana ha scelto di sbarcare in Honduras scontrandosi con il pregiudizio del pubblico. Ma, alla fine, ha avuto ragione lei ...Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi che ci ha regalato già – a pochi giorni dall’inizio del reality – molte… Leggi ...