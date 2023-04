Criscitiello | «No santi in campo | Inter e Juventus si giocano tanto»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023)alle porte, l’attenzione di Michelesu Sportitalia non va solo all’aspetto sportivo. Nelle ultime occasioni le immagini non sono state positive. LIMITI – Servono limiti, Michelelo afferma ricordando l’ultimo Derby d’Italia: «Nell’ultima partita i giocatori sono andati oltre dopo il fischio finale. Per me che non sono finto prete se se le danno inpenso che fa parte del gioco.avevano messo un punto, ma sono andati oltre. I giovani prendono esempio dai più grandi, ma un errore lo possono fare e sono giustificati. A me non va bene il razzismo territoriale e non solo per questione di pelle come con Lukaku. Sicuramente non ci aspettiamo deiin, ci si gioca ...