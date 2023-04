Criscitiello | «Inzaghi ha vinto una Supercoppa | Allegri invece…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Chi ha più pressione tra Juventus e Inter? Michelerisponde al quesito su Sportitalia e dice chi è obbligato a vincere in Coppa Italia. PRESSIONI – Michelesi espone così sulla semifinale di Coppa Italia: «A mio avviso chi ha più bisogno di andare in finale di Coppa Italia è. L’Inter deve fare la semifinale di Champions League col Milan, deve recuperare punti dal quarto posto, però chi deve dare delle risposte e provare a vincere qualcosa è la Juventus.almeno qualcosa l’ha vinta con ladeve provare almeno in Coppa Italia. I bianconeri devono cambiare, si devono iniziare a dare una calmata, non vanno bene le parole di Landucci o l’atteggiamento del tecnico. Il famoso stile Juventus dov’è? Va ripristinato anche in ottica ...