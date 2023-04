Criptovalute, 10 campanelli di allarme per riconoscere le truffe

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sono ormai centinaia le piattaforme Exchange fallite e The Rock Trading è solo l’ultimo capitolo di una saga che dura da mesi e sono centinaia di migliaia gli utenti in tutto il mondo che hanno perso i propri risparmi, dopo averli investiti in società ancora poco regolate e non abbastanza trasparenti. Certamente è necessario distinguere tra le frodi vere e proprie, che da sole nel 2021 hanno bruciato oltre 14 miliardi di dollari, e i fallimenti di exchange dovuti alla cattiva gestione. In ogni caso, il mondo delle criptovalute attrae sempre più persone, spesso con scarse competenze ma con un’alta propensione al rischio, attirate dalla promessa di soldi facili e veloci. Ed è proprio su questo che i truffatori puntano per adescare le proprie vittime. I meccanismi sono gli stessi da sempre, ma con le criptovalute la frode, una volta innescata, ha garanzia di successo perché non vi è ...