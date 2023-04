Cremonese | Ballardini | 'Siamo una delle squadre che utilizza più giocatori della rosa'

Davidevuole unapronta a giocarsela domani sera al "Franchi", nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. I grigiorossi sono reduci dalla brutta sconfitta ...La ripresa si apre con ladeterminata alla ricerca del pari, sfiorato con Dessers e ... perchè contestualmente la squadra diresta in dieci per l`espulsione di Aiwu, autore del ...QUIdovrebbe rispondere col modulo 3 - 5 - 2, con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Ferrari, Bianchetti e Lochosvili. In cabina di regia ...

L'allenatore dei grigiorossi ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la formazione di Italiano ...'Molto stimolante giocare contro una squadra così forte davanti al loro pubblico' CREMONA (ITALPRESS) - 'Il primo tempo è finito 0-2, la squadra ...