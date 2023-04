Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che trasferisce temporaneamente sotto l'amministrazione controllata dello Stato le ...Per il capo delil centro energetico "servirebbe anche a regolare i prezzi" ma secondo gli ... "Se Ankara e i nostri possibili acquirenti altrove sono interessati,considerare la ...... miliziani e mercenari agli ordini del. Tra la terza città d'Italia e Kiev si può formare ... Nel giorno in cui celebriamo il ritorno dell'Italia alla libertà e alla democrazia,dire "...

Cremlino, potremmo controllare altre aziende straniere - Europa Agenzia ANSA

Il decreto siglato da Putin per prendere il controllo delle società straniere Uniper e Fortum è stato motivato come risposta alle "azioni ostili" di ...La Russia potrebbe trasferire sotto l'amministrazione temporanea dello Stato le proprietà di altre società straniere, oltre a quelle delle controllate russe della tedesca Unipro e della finlandese For ...