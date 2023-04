Cracco Cracco torna al profitto | i conti in tasca allo chef

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La pandemia non colpisce più Carlo. Qualche giorno fa, infatti, il notoha deciso di riportare a nuovo l'utile di 162mila euro del bilancio 2022 della suaInvestimenti, dopo che l'esercizio precedente si era chiuso con undi 252mila euro, con un patrimonio netto di circa 1,8 milioni. Mentre i ricavi anno su anno sono lievemente diminuiti da 663 mila a 606mila euro, il totale dell'attivo di 2,7 milioni è costituito da 470mila euro di crediti e partecipazioni per oltre 1,8 milioni tra cui la controllata Felix proprietaria del ristorante da quasi due anni lanciato in Galleria Vittorio Emanuele a Milano che ha accumulato perdite per oltre 4 milioni, a bilancio in carico per 650mila euro. L'altra controllata è la Hugo 4 (proprietaria dell'altro ristorante ...

Tra i progetti più importanti, quello lanciato con Luca Cordero di Montezemolo, Ferrari Tailor Made e Garage Italia in collaborazione con lo chef Carlo.

La pandemia non colpisce più Carlo Cracco. Qualche giorno fa, infatti, il noto chef ha deciso di riportare a nuovo l'utile di 162mila ...