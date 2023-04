...contrasto con ledel Ministero della Salute: la n. 7422 del 16.03.2020 recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da-...Vogliamo ricordare come sono andate le cose Moltedel MIUR in epocahanno decretato la didattica digitale al fine di assicurare il diritto all'istruzione degli studenti. Azione ...Vogliamo ricordare come sono andate le cose Moltedel MIUR in epocahanno decretato la didattica digitale al fine di assicurare il diritto all'istruzione degli studenti. Azione ...

Covid, le circolari sui docenti non vaccinati erano legittime. Il Tar del Lazio boccia ricorso di prof assegnati a funzioni di supporto Orizzonte Scuola

"Il virus circola ma la malattia oggi dà sintomi molto blandi nella maggioranza dei casi", spiega l'infettivologo “Per me la pandemia Covid è finita e non sarà certo quello che determina l’Oms per far ...Il controverso conduttore, diventato il megafono della disinformazione e dei regimi autoritari di tutto il mondo, non lavorerà più per l'emittente conservatrice americana ...