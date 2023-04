Corrado Zunino | il giornalista di Repubblica ferito a Kherson | ucciso il suo collaboratore ' Era mio grande amico | dolore infinito'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dramma in Ucraina : ildiè rimasto, mentre il suoè morto . 'In viaggio daverso Odessa . Sto bene, ho una ferita alla spalla ...

Un giornalista italiano, inviato di Repubblica ,è stato ferito oggi, mercoledì 26 aprile, 7vicino alla città di Cherson dopo che il veicolo su cui viaggiava con il suo fixer è stata colpito. A riportare la notizia è lo stesso ...Dramma in Ucraina : il giornalista di Repubblicaè rimasto ferito , mentre il suo collaboratore è morto . 'In viaggio da Kherson verso Odessa . Sto bene, ho una ferita alla spalla destra , sfiorata dal proiettile che ha centrato il ...Il racconto di' In viaggio da Kherson verso Odessa. Sto bene, ho una ferita alla spalla destra, sfiorata dalla gomma che ha centrato il mio grande amico Bogdan. Credo sia morto, all'...

Ferito in Ucraina Corrado Zunino, inviato di Repubblica: era vicino a Kherson. Ucciso il suo interprete Corriere della Sera

«Corrado Zunino giornalista di Repubblica, rimasto ferito durante l'attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al ...L'auto sulla quale viaggiavano è stata colpita alle porte di Kherson. Si trova ricoverato in ospedale con una ferita alla spalla ...