Corrado Zunino | giornalista di Repubblica ferito a Kherson durante attacco di un drone | ricoverato in ospedale

AGI - Il giornalista, inviato del quotidiano La Repubblica , è rimasto ferito in Ucraina. 'Il nostro inviatoè stato ferito oggi alle porte di Kherson dopo che l'auto su cui viaggiava con il ...giornalista di Repubblica, rimasto ferito durante l'attacco di un drone a Kherson , sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che mi ha ...Sta all'Ucraina e Zelensky decidere se vogliono sedersi al tavolo dei negoziati per la pace', ha sottolineato 15:37 Tajani: giornalista italiano ferito a Kherson ma sta bene '...

Ferito in Ucraina Corrado Zunino, inviato di Repubblica: era vicino a Kherson Corriere della Sera

Corrado Zunino, giornalista italiano inviato in Ucraina del quotidiano ‘La Repubblica’, è stato ferito oggi a Kherson. Sulle condizioni del nostro connazionale arriva via Twitter la rassicurazione del ...L'inviato, colpito ad una spalla, è assistito all'ospedale civile di Kherson. Non si hanno notizie di un suo collaboratore ...