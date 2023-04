“Coraggio compagna Elly | si dichiari anticomunista” | Senaldi contro l’ipocrisia della sinistra

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Allanon bastano le parole nette sul valore del 25 aprile di Giorgia Meloni. Provate invece a chiedere alla Schlein se si senta, è l’invito del direttore di Libero Pietronell’edizione cartacea oggi in edicola. Il premier nella lettera al CorriereSera ha dichiarato con fermezza: “Noi incompatibili con il fascismo”. Ha riconosciuto il valorelibertà consegnata dalla Resistenza alla Costituzione. Oggi ancora su Stampa e Repubblica è un profluvio di opinionisti che discettano sul ‘no, non basta, Meloni non ha pronunciato la parola antifascismo’. Eppure tutta la sua lettera è testimone di valori di libertà che auspica unificanti per il bene e il futuro del Paese. Le dichiarazioni del premier non sono bastate agli esponenti del Pd, secondo i quali Meloni sarebbe ...

Simboleggiano la rinascita, la speranza, il, la bellezza e la meraviglia. Le farfalle ... parla Rosa Leone, exdi Andrea Bonafede: "L'ho lasciato appena ho saputo" - Matteo Messina ...... ma l'uomo garantisce di essere rimasto in ottimi rapporti con l'exe di averla sentita ... E ancora: 'Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, cone con un ...... quella guidata da coach Luigi Uma , capace di attaccare cone precisione, difendere ... L sfrutta spesso Fantin, abile a muro e in fast, con anche ladi reparto Aliberti sempre pronta ...

"Coraggio compagna Elly, si dichiari anticomunista": Senaldi contro l ... Secolo d'Italia

La ex suora ha rivelato anche simpatie e antipatie in Honduras, ritenendo una Chicas la sua sicurezza: ecco cosa ha detto ...Michele Bellandi: "Si batteva per modificare leggi troppo permissive sui pazienti pericolosi Non tradiremo il suo impegno, lo porteremo avanti. È il testamento morale che ci ha lasciato" ...