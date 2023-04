Coppa Italia | ritorno semifinali | i calciatori diffidati e squalificati

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Per Lukaku è arrivata la grazia, ma qualcosa a livello disciplinare resta per ledidi: è nell’elenco dei. In caso di ammonizione, per lui e tanti altri, la squalifica sarà o in finale o nella prima gara utile del torneo.INTER-JUVENTUS mercoledì 25 aprile ore 21 (andata 1-1)Inter: Marcelo Brozovic, Joaquin Correa, Federico Dimarco, Robin Gosens, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, André OnanaInter: Samir Handanovic (una giornata)Juventus: Danilo da Silva, Fabio Miretti, Mattia PerinJuventus: ...

La prima semifinale ditra Juventus e Inter è stata marchiata da un personaggio "contiano": come Antonio Conte, Alfredo Foni è stato bandiera della Signora (dal '34 al '47), poi allenatore dei nerazzurri con ...Di questi tempi non c'è tempo per pensare ad una partita disputata che è già vigilia di quella successiva. Nel caso specifico del paradossale derby d'perlatra due squadre distratte dall'Europa. La Juventus ha cambiato le sue priorità e ora in cima alla lista c'è lo scontro con il Siviglia per guadagnarsi la finale dell'Europa League, perché ...... in Liga giocano Atletico Madrid e Barcellona Al centro della programmazione di mercoledì 26 aprile troviamo il ritorno della semifinale ditra Inter e Juventus e i principali campionati ...

Si riparte dall'1-1 dll'andata deciso da Cuadrado e dal «graziato» Lukaku. Dirigenza dell'Inter alla Pinetina al gran completo, Allegri deve decidere per il tridente ...Il Napoli prepara la festa scudetto. Juve-Inter: 171 DASPO ai bianconeri Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina… Leg ...