COPPA ITALIA | LE SEMIFINALI | INTER-JUVE E FIORENTINA-CREMONESE IN CHIARO SU CANALE 5

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset, che per le prossime due stagioni, 2022-2024, si è assicurata i diritti della. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva insulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Mercoledì 26 e giovedì 27 aprile torna la competizione nazionale con le gare di ritorno delle. Chi vince stacca il pass per la finale del 24 maggio che si svolgerà a Roma. Le due sfide saranno visibili in esclusiva insu5, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Mercoledì 26 aprile, in diretta da San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena il derby d’ntus”. L’andata a Torino è terminata 1-1. ...

Commenta per primo Alla vigilia del ritorno della semifinale dicontro la Fiorentina, l'allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha presentato la gara in conferenza stampa: 'Il primo tempo è finito 0 - 2 - ha detto riferendosi alla gara d'andata - ...mitico! il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno indalladel Mondo a Nimes. le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per ...TORINO - centravanti: è questa l'ultima 'allegrata' che starebbe studiando il tecnico della Juventus in vista della semifinale di ritorno dicontro l'Inter, in programma questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Una soluzione dettata dalle indisponibilità in avanti - e sono out - ma anche dalle skills tecnico - ...

Questi i grigiorossi convocati da Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, per la partita contro la Fiorentina, valida per la semifinale della Coppa ...Diversamente da quanto succede in Europa, dove nelle tre coppe le diffide si azzerano prima delle semifinali di andata, ci sono tantissimi giocatori che dovranno stare attenti in vista dell’ultimo att ...