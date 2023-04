Coppa-Italia | la zampata di Dimarco elimina la Juve | Inter prima finalista

... l'Inter supera 1 - 0 la Juventus e, in attesa di conoscere l'avversario tra Fiorentina e Cremonese , si prende il primo pass per la finale diin programma il prossimo 24 maggio all'...... quindi siamo usciti, non siamo riusciti ad arrivare in finale', le parole di Massimiliano Allegri al termine della semifinale di ritorno ditra Inter e Juventus. In virtù dell'1 - 0 ...I nerazzurri superano i bianconeri con un gol di Dimarco e si qualificano in ...

Peccato che i regolamenti non lo permettano. Altrimenti, poteva essere un’idea per il presidente Zhang: tenersi Simone Inzaghi per le Coppe e affidare la squadra ad un altro allenatore per il campiona ...Sfide al PalaKobilica per conquistare il trofeo maschile e quello femminile. Ecco le squadre in campo. Fine settimana ricco di match ...