Coppa Italia | Italiano | “Dobbiamo gestire il 2-0 dell’andata”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) ”Domani partiamo con un piccolo vantaggio maturato all’andata,tenercelo stretto e sfruttarlo al meglio considerando l’importanza della posta in palio”. Queste le parole di Vincenzono che ha analizzato il ritorno della semifinale dicontro la Cremonese in programma giovedì 27 alle 21 al Franchi. ‘‘Non esistono partite chiuse e le insidie non mancheranno Ma proprio perché sappiamo cosa rappresenta questa gara per la storia della Fiorentina siamo concentrati al 100% per dare tutto e accedere in finale”. SportFace.

Stasera il ritorno contro la Juventus che vale la finale diche sarebbe l'ennesima per i nerazzurri e soprattutto Simone Inzaghi. Tra due settimane invece il derby storico col Milan in ...FASE NAZIONALE E FINAL FOUR - Con l'inizio della fase nazionale, scenderanno in campo anche le terze classificate e la squadra vincitrice della: Lecco, Vicenza (CI), Virtus Entella e ...... in particolare indove, tra serie A1 e A2, ha vestito le canotte di Torino, Jesi, ... vincendo il campionato e laaustriaca, mentre nell'annata attuale è stato finora impegnato in Ungheria ...

L’Inter sarà impegnata questa sera contro la Juventus per la semifinale di andata di Coppa Italia, ma domenica dovrà affrontare la Lazio in campionato. Quest’ultima, ...''Domani partiamo con un piccolo vantaggio maturato all'andata, dobbiamo tenercelo stretto e sfruttarlo al meglio considerando l'importanza della posta in palio''. (ANSA) ...