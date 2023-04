Coppa Italia | Ballardini | “Contro la Fiorentina voglio vedere una Cremonese che se la giochi”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Giornata di vigilia per ladi Davideche nel match di ritorno della semifinale diinconterà laal Franchi per cercare di ribaltare lo 0-2 dell’andata a favore degli uomini di Vincenzono. In conferenzaè stato chiaro e ha sottolineato che crede nella storica rimonta dei suoi grigiorossi. Le parole di: “Il primo tempo è finito 0-2, la squadra che incontreremo è molto forte, ed è molto stimolante giocareuna squadra così forte davanti al loro pubblico. È un grande stimolo per noi e vediamo di fare bene. Nelle tre partite ravvicinate abbiamo sempre utilizzato una ventina di giocatori, e anche in questo caso cercheremo di gestire la rosa dei giocatori. La ...

mitico! il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno indalladel Mondo a Nimes. le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per ...TORINO - centravanti: è questa l'ultima 'allegrata' che starebbe studiando il tecnico della Juventus in vista della semifinale di ritorno dicontro l'Inter, in programma questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Una soluzione dettata dalle indisponibilità in avanti - e sono out - ma anche dalle skills tecnico - ...Davide Ballardini vuole una Cremonese pronta a giocarsela domani sera al "Franchi", nel ritorno della semifinale dicontro la Fiorentina. I grigiorossi sono reduci dalla brutta sconfitta ...

L'allenatore dei grigiorossi ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la formazione di Italiano ...Il tecnico bianconero sta vagliando tutte le soluzioni che potrebbero mettere in difficoltà Simone Inzaghi: in palio c'è la finale di Coppa Italia ...