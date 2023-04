Coppa Italia | alle 21 la semifinale Inter-Juve

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) AGI -21 a San Siro va in scena ladi ritorno di, che oltre all'infinita rivalità del Derby d'mette in palio due traguardi concreti. Il primo è ovviamente un posto per la finale a Roma del 24 maggio (le due squadre erano le finaliste dello scorso anno), l'altro è la partecipazioneFinal Four della prossima stagione in Arabia Saudita, insieme all'altra finalista dellae alla prima e alla seconda in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5. Queste le probabili formazioni:(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.natore: S. Inzaghi(3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, ...