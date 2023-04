Coppa Italia 2023 | quanto guadagna chi vince? Il cachet di tutte le squadre finaliste

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ora che stiamo arrivando in prossimità della finale di, è lecito domandarsi cosa vinca la squadra che riesca ad alzare la. Non solo sul piano d’immagine, ma anche di cash che mette in palio la manifestazione ed eventuali sponsor che partecipano nell’organizzazione del famoso torneo calcistico. Chi alzerà lail prossimo 24 maggio presso lo Stadio Olimpico, si porterà a casa la bellezza di 4,5 milioni di euro. Chila, cosa porta a casa? Se nel mondo del calcio 4,5 milioni sono piccole cifre, a una piccola squadra possono consentire di rinforzarsi adeguatamente. Sarebbe il caso della Cremonese, ovvero la squadra con minori possibilità – tra le semi– di tirare su la. Soldi utili ...

Queste le parole di Vincenzo Italiano che ha analizzato il ritorno della semifinale dicontro la Cremonese in programma giovedì 27 alle 21 al Franchi. ' 'Non esistono partite chiuse e le ...Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando la semifinale di ritorno dicontro la Cremonese in programma alle 21 al Franchi.''Non esistono partite chiuse e le insidie non mancheranno - ha ...Stasera il ritorno contro la Juventus che vale la finale diche sarebbe l'ennesima per i nerazzurri e soprattutto Simone Inzaghi. Tra due settimane invece il derby storico col Milan in ...

Con il derby di questa sera si deciderà il posto per la finale a Roma del 24 maggio e la partecipazione alle Final Four della prossima stagione in Arabia Saudita, ...Novità in casa Fiorentina in vista della Coppa Italia: Nico Gonzalez è recuperato dopo i 90' passati in panchina contro il Monza in campionato. Lo ha confermato Vincenzo Italiano al sito ufficiale del ...