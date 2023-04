Controlli in via San Giorgio a Bergamo | arrestato 51enne per porto d’armi abusivo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) LA POLIZIA LOCALE. Aveva una pistola Beretta, proiettili in canna, una pistola a gas, e anche della droga.un uomo in centro a

... che ora piu' che mai riguarda redditivita' sostenibile, efficienza eefficaci. Il nuovo gruppo dirigente posiziona Deutsche Bank in modo ottimale per raggiungere questo obiettivo'. com - ......un muro e poi sarebbe sceso anche Manuel Di Palo che avrebbe inseguito il suo assassino in... denunciato dai residenti legato allo spaccio che si sposta dal centro storico quando isi ...... mentre transitava nei pressi dell'Esselunga diBuonarroti, notava un soggetto già noto alle ... L'uomo alla vista della volante della Polizia, si dava alla fuga per sfuggire aima gli ...

Zona Stazione, nuovi controlli nei condomini di viale Crispi e via Mazzoni ModenaToday

Il fenomeno delle occupazioni abusive è molto frequente e secondo Carlo Spinelli segretario provinciale romano del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro va affrontato seriamente ad ...Le verifiche della Polizia hanno fornito un quadro in sostanziale miglioramento per gli immobili già al centro di una campagna mirata contro le occupazioni abusive e lo spaccio ...