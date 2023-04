Controlli alla viabilità da parte della Municipale | “Indossate il Casco”

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Controllo ordinario sul territorio ad operaPoliziadi Giugliano congiuntamente a quella di Melito. Una mattinata in cui gli agenti si sono adoperati aisu via Signorelle, la strada che collega Giugliano a Melito. L’obiettivo è quello di riportare il senso civico e la legalità su tutto il territorio. Un’operazione che non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.