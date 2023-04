Contro il Napoli la Juventus ha perso la faccia oltre alla partita

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gentile direttore de “Ilsta”, ho atteso qualche giorno per approfondire alcuni temi che riguardano ladi domenica e che vanno al di là del risultato sportivo. In premessa devo complimentarmi per la vostra linea editoriale che ha sempre privilegiato i valori sociali dello sport stigmatizzando spesso,corrente, alcuni atteggiamenti nostrani più inclini ad uno sterile eproducente vittimismo provinciale. Orbene, spero di non essere tacciato di sostenere posizioni retrograde, se esprimo il mio disagio difronterisposta che un grande giornalista come Aldo Cazzullo ha dato ad un tifoso deldella serie “godetevi la vittoria e passate sopra tutto il resto” come a dire “Scurdámmoce ‘o ppassato, simmo ‘e Napule paisá” Un equilibrato commentatore a ...