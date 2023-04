Continua il connubio tra la FISCT e la Lega Nazionale Dilettanti

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo la positivissima esperienza della scorsa estate, al Gaming Week tenutosi a Roma, in occasione delle Final Eight della eSerieD e della eCup organizzate dalla, che, di fatto, aveva dato inizio alla collaborazione tra la Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo () e la LND, con la presenza di alcuni tra i principali protagonisti del circuito agonistico del calcio in miniaturain un evento promozionale parallelo alle competizioni disputate dai gamers, le due realtà, solo apparentemente distanti, ma in verità molto più vicine di quanto possa sembrare, sono tornate ad incrociarsi in occasione delle recenti finali del Torneo delle Regioni eSport GENERALI. Il Calcio da Tavolo nella sede degli Insuperabili Onlus Nel weekend del 22 e 23 aprile 2023, infatti, ...