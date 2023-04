Conte ‘chiama’ la Juve | doppia data per il ritorno

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Stando ai rumors ci sono grosse possibilità che Antoniodecida di vivere una seconda avventura alla guida dellantus. Non è stata una stagione semplice per i colori bianconeri,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... come anche Carlo Calenda che la considera "una presa di posizione" e Giuseppeche ha "... Una "patriota", come laMeloni ma come la stessa Del Din vuole essere chiamata. Lo ha detto giorni ...Venerdì 28 aprile la tradizionale cavalcata degli angeli e sabato 29 la solennità dell'apparizione avvenuta nell'anno 1001 all'alloradi Ariano Irpino. Egli durante una battuta di caccia, vide ...I fatti risalgono al 2013': "Ho avuto un appuntamento a Torino con Marotta, Nedved e. Raiola aveva parlato con la dirigenza, c'era l'offerta. Al ritorno da Torino, MinoGalliani, gli ...