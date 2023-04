Contatti già avviati | Inter | la bomba che fa tremare ancora Inzaghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'è in piena corsa Champions e ha messo nel mirino la finale di Istanbul. La squadra di Simoneè apparsa ritrovata con l'Empoli e ha acquisito quella fiducia necessaria per chiudere la stagione al massimo. I veleni, le discussioni, le voci sulla crisi sono state zittite dalle ultime prestazioni che sono sempre di più convincenti in vista dello scontro finale nell'euroderby col Milan che vale il pass per la finalissima di Champions. Un quarto posto in campionato e la finalissima di Coppa Campioni potrebbero salvare la panchina di. Ma fino a un certo punto. Infatti la Gazzetta dello Sport riporta spifferi e rumors che parlano chiaramente dicon i possibili successori dida parte della dirigenza nerazzurra. "Il quarto posto, unito alla ...