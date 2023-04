Conservo sempre le bucce dell’aglio | me lo hai insegnato mia nonna | ecco a cosa mi servono!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 26 aprile 2023)d’aglio: perché in tanti le conservano? Non sai quanto sono utili Il riciclo è fondamentale e può essere un amico prezioso anche in cucina e le nostre nonne lo sapevano benissimo! Riciclare gli scarti del cibo può esserci utile in varie occasioni ed è proprio per questo che miamettevada parte le. Ma procediamo con ordine. L’aglio e la cipolla sono degli ingredienti immancabili nella dispensa di ogni cucina e sono capaci di insaporire qualsiasi tipo di piatto. La cipolla infatti riesce a donare a salse, creme di verdure, insalate e filetti di carne un tocco in più e sicuramente non può mancare in un buon risotto, in un soffritto o in un buon piatto di minestrone. L’aglio, allo stesso modo, ha la capacità di rendere un piatto decisamente più invitante ed è un ...