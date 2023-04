Confindustria | focus sul Mezzogiorno Pil | cresce il gap con il Nord Grassi | Pnrr | sfida cruciale per il Sud

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È stato presentato oggi ilterritoriale-Puglia del Rapporto Regionale Pmi 2022 realizzato dae Cerved, in collaborazione con Unicredit. Si tratta di un approfondimento sulla performance delle Pmi pugliesi e delche ha l’obiettivo di stimolare un confronto con i vari stakeholder pubblici e privati sulle proposte di policy. Il Rapporto Regionale Pmi 2022 analizza gli andamenti e le prospettive delle 160 mila società italiane che – impiegando tra 10 e 249 addetti e con un giro d’affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro – rientrano nella definizione europea di piccola e media impresa, e generano un valore aggiunto complessivo pari a 204 miliardi di euro. Lo studio tiene conto del perdurare del conflitto russo-ucraino e della persistenza dei rincari sul mercato delle materie ...

"Dal rapporto emerge un quadro in chiaroscuro, la parte che ci preoccupa è che aumentano i divari territoriali e aumentano le persone che si trasferiscono fuori sede o all'estero per cercare opportuni ..."Confindustria sta facendo la propria parte nel fornire proposte e contributi, come nelle recenti occasioni di confronto con il ministro Fitto, che ha illustrato l'idea del governo di integrare Pnrr e ...