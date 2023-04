Confartigianato Avellino | “Ecco la piattaforma per agevolare lo sblocco dei crediti per i bonus edilizi”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“laperlodeiper i”. Il presidente diCampania, Ettore Mocella, annuncia l’attività messa in campo dall’associazione per far fronte alle problematiche che si stanno presentando per operatori del settore e per l’utenza. “Nel corso dell’ultimo anno, la normativa incentivante per chi effettua lavori sugli edifici residenziali in grado di assicurare un efficientamento energetico è stata soggetta a una serie di modifiche ed alert con il risultato di una sempre maggiore difficoltà del sistema bancario nella gestione del meccanismo di cessione del credito anche nei casi in cui questo è ancora ...

