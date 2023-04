Concorso Comune di Cormano | Bando per 2 Istruttori Categoria C

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 2inC, in possesso di diploma di maturità. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Ilriserva 1 Posto alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999. Per partecipare aldiserve diploma di maturità o titolo di studio equivalente, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, buone doti organizzative, comunicative e relazionali, predisposizione al team working, iscrizione alla liste delle categorie protette, e nessuna pendenza penale. Nel link delIntegrale sono disponibili informazioni utili per la presentazione della Domanda e le relative prove d’esame. ...